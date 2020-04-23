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23.04.2020 - 15:34 | | İHA

Ordu’da karantina sayısı 1’e düştü!

Ordu’da daha önce 4 olan karantinalı mahalle sayısı alınan tedbirler sonucu 1’e düştü.

Ordu’da karantina sayısı 1’e düştü!

Ordu’da Kabataş ilçesinde 1, Perşembe ilçesinde 2, Korgan’da iki bina olmak üzere 4 olan karantinalı alan sayısı, son olarak Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi'nde 14 günden bu yana uygulanan karantinanın kaldırılmasıyla 1’e düştü.

Yaşanan korona virüs salgınının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi için konulan karantina kaldırıldı.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaşanan korona virüs salgınının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi için 6 Nisan tarihinde konulan karantinanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ordu’da halen Korgan ilçesinde iki binanın karantinası sürüyor.

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