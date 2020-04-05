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05.04.2020 - 15:28 | | DHA

Ordu’da sebze yüklü TIR devrildi!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde devrilen sebze yüklü TIR'ın şoförü Hasan Okur yaralandı. Sebzeler çevreye saçılırken, karayolu ulaşıma kapandı.

Ordu’da sebze yüklü TIR devrildi!

Kaza, öğle saatlerinde Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Samsun’dan Trabzon’a sebze taşıyan Hasan Okur yönetimindeki 55 E 2988 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Dorsede yüklü tonlarca sebze yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'dan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Hasan Okur, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yola saçılan sebzeler vatandaşlar ve görevliler tarafından toplanarak bir kenarda toplandı. Polis ekipleri vatandaşları corona virüs salgınına karşı uyararak, sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Kapanan karayolu, sebzelerin toplanmasının, TIR’ın da çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

 

Yerli ilaç devi şirket açıkladı! Corona virüse umut olacak ilaçCorona virüse umut olacak ilaç Türkiye'de üretilmeye başlandı. Alınan bilgilere göre ilk parti üretildi ve Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Corona virüs tedavisinde kullanılan bu ilaç ilk gün 4 tablet daha sonra ise 7 ve 10 gün içinde ikişer talep olarak kullanılıyor. Yani bir hastaya 2 kutu düşüyor. Bu ilacın corona virüs tedavisine iyi geldiği düşünülüyor.
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