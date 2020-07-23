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23.07.2020 - 16:06 |

Orgeneral Metin Gürak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

YAŞ kararları belli oldu. Orgeneral Metin Gürak Orgenalliğe atandı. Bu gelişme ile birlikte Orgeneral Matin Gürak kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları sık sık sorulmaya başlandı.

Orgeneral Metin Gürak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bugün gözler Yaş toplantısındaydı. Toplantı 12.15'te başlayıp 13.00'te sona erdi. Saat 15.30 gibi ise YAŞ kararları belli oldu. Orgeneral Metin Gürak Orgenalliğe atandı. Peki, Orgeneral Metin Gürak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

Zerrin Gürak ile evli olan Orgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi.

Orgeneral Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor.

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