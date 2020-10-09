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09.10.2020 - 11:46 | | DHA/İHA/AA

Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! Kabus görüntüler

Hatay Belen ilçesinde çıkan yangın İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun ve Belen-Arsuz kara yolları trafiğe kapatıldı. Hatay Valiliği: "Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır" açıklamasını yaptı. Öte yandan söndürme çalışmalarıyla ilgili konuşan Belen İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Gül; "Yangının farklı farklı alanlarda çıkması sabotaj ihtimalini aklımıza getirdi. Yeni gelen bir bilgiye göre Belen ilçesine sınır olan Arsuz ilçemizde de yangın çıkmış. Bu da sabotaj ihtimalini güçlendiriyor" dedi.

Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! Kabus görüntüler
Son dakika: Hatay'daki yangın 3 ilçeye sıçradı
Son dakika: Hatay'daki yangın 3 ilçeye sıçradı
Son dakika: Hatay'daki yangın 3 ilçeye sıçradı
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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

 Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ve bir antrepo sahası ile Arsuz ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun ve Belen-Arsuz kara yolları trafiğe kapatıldı.

Vatandaşların da yangını söndürme çalışmalarına yardım ettiği görüldü.

 HATAY, BELEN BELEDİYE BAŞKANI: "SABOTAJ OLMASINDAN ŞÜPHELENİYORUZ"

Söndürme çalışmalarıyla ilgili konuşan Belen İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Gül ilçenin tahliye işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Gül "Yangının kaynağı olarak trafo diye düşünüldü. Ancak yangının farklı farklı alanlarda çıkması sabotaj ihtimalini aklımıza getirdi. Yeni gelen bir bilgiye göre Belen ilçesine sınır olan Arsuz ilçemizde de yangın çıkmış. Bu da sabotaj ihtimalini güçlendiriyor" dedi.

 "YANGIN TRAFO PATLAMASI SONUCU ÇIKTI"

 Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının saat 10.00 sıralarında çıktığı belirtildi.

 Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 "İskenderun ve Belen ilçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır. Şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir."

Öte yandan, bölgede 50 arazöz, 20 su tankı, 2 uçak, 2 helikopter, 300 personel ve 3 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı Kabus görüntüler

Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı Kabus görüntüler

 

 

Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı Kabus görüntüler

 

 

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