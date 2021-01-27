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27.01.2021 - 10:49 | | İHA

Ormanda tuzak! Bir kadınla buluşacağını sanarak gitti...

Mersin'de sosyal medyadan bir kadın aracılığıyla tuzağa düşürdükleri kişileri gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı. Kadın şüphelinin sosyal medyadan tanıştığı erkeklere randevu vererek buluşma ayarladığı, burada da 3 erkek şüphelinin gelen mağdurları ağzının koli bandıyla bantlanıp, el ve ayaklarının bağlandıktan sonra değerli eşyalarının gasp edildiği, ardından ormanlık alanda terk ettiği ortaya çıktı

Ormanda tuzak! Bir kadınla buluşacağını sanarak gitti...

Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'jandarma dedektifleri' olarak adlandırılan Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) sosyal medya dolandırıcılığı hakkında yapılan araştırmada, 1'i kadın 4 şüphelinin, vatandaşları dolandırmak amacıyla kadın şüpheli şahsı kullanarak sosyal medya üzerinden erkek şahıslar ile arkadaşlık kurdukları, bir müddet sonra randevu vererek tuzağa düşürdükleri, vatandaşları belirledikleri randevu yerine çağırarak buluşmaya gelen kişileri gasp ettikleri tespit edildi.

EL VE AYAKLARINI BAĞLAYIP ORMANA TERK ETMİŞLER

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü sırada merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın aynı yöntemi kullanarak randevuya çağrıldığı, gelen vatandaşın maskeli 3 kişi tarafından bıçak ile tehdit edilerek kaçırıldığı, ağzının koli bandıyla bantlanıp, el ve ayaklarının bağlandıktan sonra üzerinden bulanan 6 bin lira para ile değerli eşyalarının gasp edildiği, ardından ormanlık alanda terk edildiği öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada Yenişehir ilçesinde gasp edilen 1 adet yüzük, 1 adet cep telefonu ile 6 bin lira para ele geçirildi. Şüpheli şahısları alınan ifadelerinde gasp olayını itiraf ederken, ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken, kadın şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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