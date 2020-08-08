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08.08.2020 - 14:30 |

ÖSYM AİS üniversite tercihleri nasıl yapılır? Kaç puanla hangi üniversite tercih edilir?

YKS üniversite tercihleri devam ediyor. 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri için son gün 14 Ağustos 2020. ÖSYM AİS üzerinden yapılan YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Kaç puanla hangi üniversite tercih edilir? İşte 2020 üniversite taban puanları ve kontenjanları kılavuzu...

ÖSYM AİS üniversite tercihleri nasıl yapılır? Kaç puanla hangi üniversite tercih edilir?

ÖSYM 2020 YKS tercihlerini başlattı. 6 Ağustos'ta başlayan tercihler 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Elektronik ortamda yapılan tercihler için ÖSYM üniversite tercih kılavuzunu da yayımladı. Peki, üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS üniversite tercihleri ösym.gov.tr internet adresi üerinden yapılacaktır. ÖSYM, tercih yapacak adayları YKS tercih kılavuzunu incelemeleri konusunda uyardı.

Adaylar, tercih yapabilecekleri tablolardan girmek istedikleri üniversite bölümlerini saptayarak bu programların kodları ve adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

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HANGİ PUANLA HANGİ PROGRAMLAR TERCİH EDEBİLİR?

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020 TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercih edebilri.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020 AYT/YDS'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alanlar tercih edebilir.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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