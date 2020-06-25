25.06.2020 - 20:44 | | AA
ÖSYM BaÅŸkanÄ± Aygün'den son dakika YKS açÄ±klamasÄ±: HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k
Gelen son dakika haberine gÃ¶re, Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Halis AygÃ¼n, hafta sonu gerÃ§ekleÅŸtirilecek 2020-YKS'ye iliÅŸkin, "SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilim Kurulu'nun Ã¶nerileri doÄŸrultusunda gerekli tedbirleri aldÄ±k, hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k" dedi.Â
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Halis AygÃ¼n,Â hafta sonu gerÃ§ekleÅŸtirilecek 2020-YKS'ye iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AygÃ¼n, "Hafta sonu gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz 2020-YKS iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilim Kurulu'nun Ã¶nerileri doÄŸrultusunda gerekli tedbirleri aldÄ±k, hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k. SÄ±nava katÄ±lacak bÃ¼tÃ¼n adaylarÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±lar, sÄ±nav gÃ¶revlilerimize de kolaylÄ±klar diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.Â