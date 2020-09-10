ÖSYM Başkanı'ndan KPSS açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün şu ifadelere yer verdi;

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.