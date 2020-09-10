10.09.2020 - 11:25 |
ÖSYM Başkanı'ndan KPSS açıklaması
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS soru ve cevap anahtarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün şu ifadelere yer verdi;
Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktıMuğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor.