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10.09.2020 - 11:25 |

ÖSYM Başkanı'ndan KPSS açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS soru ve cevap anahtarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖSYM Başkanı'ndan KPSS açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün şu ifadelere yer verdi;

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

ÖSYM Başkanından KPSS açıklaması

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