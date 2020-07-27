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27.07.2020 - 09:03 |

ÖSYM geleneği bozdu! YKS sonuçları duyuruldu! ÖSYM TYT, AYT, YDT sonuç sorgulama

YKS sonuçları açıklandı! Yüz binlerce kişinin 27-28 Haziran'da ter döktüğü YKS sonuçları ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı. Son iki senedir gece saatlerinde açıklanan sonuçlar bu sefer 1 gün önceden sabah saatlerinde duyuruldu. Müjdeli haberi alan ÖSYM'nin sayfasına koşarken henüz yeni uynanalar bir an evvel sonuçlarına ulaşmak istiyor.

ÖSYM geleneği bozdu! YKS sonuçları duyuruldu! ÖSYM TYT, AYT, YDT sonuç sorgulama

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. YKS sonuçları 07.30'da erişime açıldı. ÖSYM'nin sonuçları erken açıklayacağı tahmin ediliyordu fakat sabah saatleri pek alışılmış değildi. Kurum son iki senedir sonuçları gece saatlerinde duyuruyordu.

Adaylar, YKS sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS SINAV SONUÇLARI

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

 

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