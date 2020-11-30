ÖSYM giriş - KPSS branş sıralamaları | KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de yapılmıştı. KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime açılmıştı. Sınava katılan adaylar branş bazında sıralamaların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Branş bazında sıralamalar açıklandı.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

26 Kasım 2020 tarihinde açıklanan KPSS Önlisans sonuçlarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı paylaşımda şunu belirtmişti: '2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralamları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.'

KPSS Ön Lisans Branş Bazında Sıralamalar açıklandı. Yapılan açıklamada;

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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