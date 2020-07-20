20.07.2020 - 17:38 |
ÖSYM tarih verdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? YKS sonuçları açıklandı mı?
YKS'ye giren adaylar büyük bir heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyorlar. YK 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. İşte 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili ayrıntılar...
Milyonlar öğrenci haziran ayında gerçekleştirilen YKS sınavına girdi. Üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. TYT,AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları bekleniyor. Peki 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen YKS sonuçları henüz açıklanmadı.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takviminde YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı yer aldı.