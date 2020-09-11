ÖSYM'den 2020-KPSS adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12 Eylül'de uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1'inci oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra, 12 Eylül'de uygulanacak 2'nci oturumu için adaylar saat 14.30'dan sonra, 13 Eylül'de uygulanacak 3'üncü oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.