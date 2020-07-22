Otlukbeli Savaşı kısaca özeti: tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Otlukbeli Savaşı 11 Ağustos 1473’de Tercan yakınlarında bulunan bölgede Osmanlı Devleti ve Akkoyunlu devlet arasında gerçekleştirilen Otlukbeli Savaşı Osmanlı Devleti'nin galibiyeti ile sonuçlanan bir savaştır. Otlukbeli savaşı Anadolu'da birlik ve beraberliğin sağlama konusunda oldukça önemli bir savaştır.

OTLUKBELİ SAVAŞI ÖZETİ

Otlukbeli Savaşı Anadolu'da varlığını sürdüren Akkoyunlu Devleti ve Osmanlı Devleti arasında gerçekleştirilen en önemli savaşlardan bir tanesidir. Savaşın gerçekleştirildiği dönemde Akkoyunlu Devleti Anadolu'da önemli bir devlet olarak varlığını sürdürmekte idi.

Osmanlı Devleti'ne karşı mücadele içinde bulunan Akkoyunlu Devleti diğer devletlerle birleşerek Osmanlı Devleti için tehdit oluşturan bir özelliğe sahipti. Diğer devletlerle birleşmeyi istemesi Osmanlı Devleti için tehdit unsuru olarak görülmekteydi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu Devleti üzerine sefer düzenledi.

Akkoyunlu Devleti'nin başında bulunan Uzun Hasan Fatih Sultan Mehmet'in ordusunu karşıladı. Akkoyyunlu birliklerinin büyük çoğunluğu Osmanlı Ordusu tarafından bozguna uğratıldı. Böylece Osmanlı Devleti'nin savaşta galip olması kaçınılmaz oldu.

OTLUKBELİ SAVAŞI TARİHİ

Otlukbeli Savaşı'nın yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti Avrupa'da da kendini kanıtlamış bir devlet olarak varlığını sürdürmekteydi. Ancak buna rağmen Osmanlı Devleti Anadolu'da bazı karışıklıklar ile uğraşmaktaydı. Otlukbeli Savaşı Anadolu'da mutlak güç kazanma konusunda oldukça etkili olan bir savaştır.

OTLUKBELİ SAVAŞI'NIN ÖNEMİ

Anadolu'da varlığını sürdüren Akkoyunlu Devleti 1400'lü yıllarda Anadolu'nun en güçlü Devletleri arasında sayılmaktaydı. Bu durum Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en güçlü rakibinin Akkoyunlu Devleti olduğunun göstergesidir. Osmanlı Devleti siyasi siyasi bütünlüğü sağlamak için Anadolu'da bulunan tüm beyliklere son verme girişiminde bulunmuştur. Trabzon Rum İmparatorluğu ve Karamanoğullarına son veren Osmanlı Devleti Anadolu'da karşısına çıkan tek devlet ise Akkoyunlu devlettir.

Otlukbeli savaşı neticesinde Akkoyunlu Devleti de yıkılma sürecine girmiştir. Otlukbeli Savaşı’nın diğer bir önemi ise savaş sırasında havan topu kullanılan bir savaştır. Osman tarihinde havan topu kullanımı ilk defa Otlukbeli Savaşı’nda görülmektedir. Böylece Osmanlı Devleti mühimmat bakımından da güçlü olduğunu göstermiştir. Havan topu daha sonra birçok savaşta kullanılarak Osmanlı Devleti'nin teknik açıdan diğer devletlere karşı güçlü olmasını sağlamıştır.

OTLUKBELİ SAVAŞI'NIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Otlukbeli Savaşı'nın en önemli nedeni:

- Akkoyunlu Devleti'nin Osmanlı Devleti'ne karşı diğer devletlerle anlaşma yapmasıdır. Özellikle Venediklilerle antlaşma yapan Uzun Hasan savaşın yapılmasına zemin hazırlamıştır.

- Venedikliler de Anadolu geçmek için Akkoyunlu Devleti ile anlaşma yapmıştır.

- Akkoyunlu Devleti Venedik’ten silah istemiştir.

- Osmanlı Devleti'nin rahatsız eden Venedik- Akkoyunlu yakınlaşması savaşın en büyük nedenidir.

- Yakınlaşmayı öğrenen Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu Devleti üzerine sefere çıkmıştır.

- Daha önce Ankara Savaşı sırasında da Yıldırım Beyazıt'ın karşısında yer alan Akkoyunlu Devleti Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yenilmesine sebep olmuştur, bu durumda savaşın kaçınılmaz bir sebebi olmuştur.

Otlukbeli Savaşının sonuçları ise:

- Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları genişlemiş ve Osmanlı Devleti Doğu Anadolu'da varlığını sürdürmüştür.

- Osmanlı Devleti savaş teknikleri konusunda da diğer devletlerden üstün olduğunu göstermiştir.

- Osmanlı Devleti Siyasi birliğini neredeyse tamamlamış bir devlet olarak güçlenmiştir.

- Akkoyunlu Devleti ciddi anlamda savaş sonrasında güç kaybetmiş daha ileriki süreçte Şah İsmail tarafından Akkoyunlu Devleti'ne son verilmiştir.