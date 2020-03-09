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09.03.2020 - 10:26 | | DHA

Otomobil zeytin bahçesine uçtu! Ä°ki kiÅŸi öldü

Denizliâ€™nin Pamukkale ilÃ§esinde kontrolden Ã§Ä±kan otomobilin zeytin bahÃ§esine yuvarlandÄ±ÄŸÄ± kazada 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Otomobil zeytin bahçesine uçtu! Ä°ki kiÅŸi öldü

Kaza, dÃ¼n saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda, Denizli AkkÃ¶y yolu Ã‡eltikÃ§i KavÅŸaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Yunus YaÄŸmurlu (21), yÃ¶netimindeki 16 UAD 84 plakalÄ± otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarÄ±ndaki zeytin bahÃ§esine uÃ§arak takla atan otomobil devrildi. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YapÄ±lan kontrolde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ YaÄŸmurlu ve yanÄ±ndaki Enver CanbaÅŸ'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi.

Cesetler, Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Jandarma, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ä°stanbulâ€™da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çÄ±ktÄ±Göktürkâ€™te seyir halinde olan cip sürücüsü karÅŸÄ± yönden gelen otomobile çarparak üstüne çÄ±ktÄ±. Ä°lginç kazada cip sürücüsü hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.
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