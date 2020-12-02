Otomobilde dehşet anları! Kadının yüzüne tekme attı

Kepez'de dün akşam, park halindeki bir otomobilde kimliği öğrenilemeyen kadınla erkek arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, araçtan inen erkeğin önce ön taraftaki yolcu koltuğunda oturan kadının yanına doğru gittiği, başka bir erkeğin ise kendisini durdurmaya çalıştığı görüldü.

Kadının 'Lütfen' diye seslendiği duyuldu. Daha sonra şoför tarafına yeniden geçen erkeğin, iki eliyle araçtan tutunarak bir anda kadının yüzüne doğru tekme attığı görüldü. Yüzüne tekme gelen kadının ise çığlık attığı duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin kadın ve erkeği merkeze götürdüğü ifade edildi.