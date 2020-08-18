Özel okullar açılacak mı 2020? Ziya Selçuk açıkladı! Özel okullar ne zaman açılacak?

Özel okulların durumu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,bir son dakika açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'un açıklaması gündemde veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki özel okullar açılacak mı?

ÖZEL OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Dileyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecekler.