Pandemi hastanesindeki gÃ¶revliler iÃ§in konteyner kent!

ElazÄ±ÄŸ Sivrice merkezli 24 Ocak gÃ¼nÃ¼ meydana gelen 6.8'lik depremin ardÄ±ndan FÄ±rat Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yerleÅŸkede 65 baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan konteyner kent kuruldu. Ã–ÄŸrenciler iÃ§in oluÅŸturulan konteyner kent, FÄ±rat Ãœniversitesi'nde corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda kurulan pandemi hastanesinde gÃ¶revli saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in tahsis edildi. RektÃ¶r Prof. Dr. Kutbeddin DemirdaÄŸ, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hem rahat etmeleri hem de salgÄ±na yakalanmamalarÄ± amacÄ±yla her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri aldÄ±klarÄ±nÄ±, bu kapsamda konteyner kenti saÄŸlÄ±kÃ§Ä±larÄ±n hizmetine sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Pandemi hastanesinde corona virÃ¼sle mÃ¼cadelede Ã¶zveriyle mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, ailelerinden uzak kalÄ±p, nÃ¶betlerinden sonra konteyner kentte vakit geÃ§irdiklerini anlatan DemirdaÄŸ, hayatlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

'TESTÄ° POZÄ°TÄ°F OLAN SAÄžLIKÃ‡I YOK'

RektÃ¶r DemirdaÄŸ, ElazÄ±ÄŸ'da corona virÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirterek, "SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z gÃ¶revini tamamladÄ±ktan sonra konteyner evlerine gelip kitap okuyarak, ders Ã§alÄ±ÅŸarak ve dinlenerek vakitlerini geÃ§iriyorlar. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r ki bizim ÅŸehrimizde kontrolÃ¼mÃ¼zde olan saÄŸlÄ±k personelimizde bugÃ¼ne kadar herhangi bir vakanÄ±n tespit edilmemiÅŸ olmasÄ± da kendi adÄ±mÄ±za sevindirici" dedi.

Hastanenin acil servisinde gÃ¶rev yapan Åževval GÃ¼l ise mesaisinin bitiminden sonra konteyner kentte dinlendiklerini belirterek, "Konteyner kentte tek kiÅŸilik alanda kendimizi izole ediyoruz. Hastaneye nÃ¶betlerimize gidip geliyoruz. Burada kitap okuyarak, ders Ã§alÄ±ÅŸarak, televizyon izleyerek vakit geÃ§iriyoruz. Bu pandemi salgÄ±nÄ± bitene kadar da bu ÅŸekilde burada kalmaya devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

3 haftadÄ±r konteyner kentte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen, acil servis gÃ¶revlisi Ahmet Burak AygÃ¼neÅŸ de ailesiyle iletiÅŸimini telefonda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸmayla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

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