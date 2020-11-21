Pandemide eşitsizlik arttı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’nda alanında uzman isimler kapsayıcı ve eşitlikçi bir gelecek için bir araya geldi. Online olarak düzenlenen toplantıda “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu”nun sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Pandeminin cinsiyetler arası eşitsizliği artırdığına dikkat çeken konferansın ana konuşmacısı IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu, “ABD’de kadınların yüzde 54’ü uzaktan yapılamayan sosyal hizmetler sektöründe çalışıyor. Brezilya’da bu oran yüzde 67. Daha az gelişmiş ülkelere gidildiğinde yüzde 88’e kadar çıkıyor. Pandemi, kadınların ev bakımla ilgili sorumluluklarını da artırdı. Ülkelerin sadece yüzde 41’inin kadınların salgın karşısında ekonomik güvencelerini korumak üzere önlem açıkladığı görülüyor. Avusturya, İtalya, Portekiz ve Slovenya belli bir yaşın altında çocuğu olan ebeveynlere ücretli izin hakkı tanırken, Fransa bu imkanı okulların kapalı olmasından olumsuz etkilenen tüm ebeveynlere tanıdı” diye konuştu.

‘Kararlı olunmalı’

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat da, “Ekonomik karar mekanizmalarının katılımcı olması ve karar organlarında toplumsal cinsiyet dengesinin sağlanması, kararların eşitlikçi, adil ve kapsayıcı olmasının yolunu açar. Türkiye’de politika üretenler gerek siyasi temsilde gerekse devlet kontrolündeki ve halka açık şirketlerde kadınların temsili için artık daha kararlı olmazlarsa Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkeler arasındaki ayrışma daha da artacaktır. Şirketlerin ani değişiklikleri zorlayacak kotalara yakalanmadan kadınların karar mekanizmalarında temsili için hedef koymaları, politikalar geliştirmeleri ve raporlama yapmaları hem şirketlerin geleceği hem de ülke ekonomisi için elzem” dedi.

En yüksek puan alan şirketler açıklandı

Konferansta aynı zamanda, ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu’ ödülleri de sahiplerini buldu. “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi”nde en yüksek üç puanı alan şirketler sırasıyla; Aksa Akrilik Kimya (aynı zamanda yüzde 30 kulübü üyesi), Koç Holding ve Tekfen Holding oldu. Yönetim Kurulu endeksinde pariteye ulaşıp, Yıldız Pazar endeksinde en yüksek puanı alan şirket ise Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak açıklandı.

Cam tavanları kırıyorlar

Konferansta aynı zamanda “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” da açıklandı. Raporun sonuçlarına göre, 2020 yılında Borsa İstanbul’da (BITS) işlem gören şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kadınları oranı yüzde 15.9’dan yüzde 17’ye yükseldi. BIST-100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı ise yüzde 17,7’den yüzde 20,2’ye çıkarak, 2019 yılındaki artışı olumlu şekilde takip etti. Raporda ayrıca SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan yüzde 25’i yakalayan 116 şirketin, tüm şirketlerin sadece yüzde 29’unu oluşturduğu açıklanıyor.

En az 3 kadın üyesi olan 41 şirket, tüm şirketlerin sadece yüzde 10,3’ünü oluştururken; 356 şirketin henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamamış olduğu görülüyor. Tüm BIST şirketleri içinde 134 şirket, BIST-100 içinde 25 şirket, hala tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor. Tüm BIST şirketlerinin sadece 37’sinin yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14’ünde kadın CEO’lar yönetim kurullarında yer alıyor.

2020’de 458 kadının yüzde 42’sinin hâkim ortak olan ailelerin üyeleri arasından seçildiğini belirtilirken, ‘Cam tavanı’ kırarak yönetim kurullarına seçilen 265 kadın ise BIST şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinin sadece yüzde 9,8’ini oluşturuyor.