Panik yapmayın el hijyenini önemseyin

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, el temizliğiyle koronavirüsten yüzde 50 oranında korunulabileceğini söylüyor. Virüsün 1 yıl içinde dünya nüfusunun yarısına yayılacağını kaydeden Prof. Azap, ciddi mutasyona uğramaması halinde birkaç ay içinde kuzey yarımkürenin rahatlayacağı görüşünde. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Azap, virüse karşı vatandaşların bir takım davranış değişikliklerine gitmesi gerektiğini vurgulayarak, yapılması gerekenleri anlattı:

“İki şey çok önemli biri el hijyeni diğeri de solunum solunum hijyeni. El hiyenini anlatırken ‘Bu kadar öldürücü olan insanların aşı çalışması yürüttüğü tedavi çalışması yürüttüğü bir enfeksiyondan siz bize elini sabunla yıka diyerek mi korunmayı öneriyorsunuz’ diyorlar. Evet öyle öneriyoruz çünkü, çok etkili. El temizliği bu salgının yayılmasını engellemekte çok çok etkili. Bireysel olarak tek bir kişinin hastalanmasında en az yüzde 50 oranında azalttığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş durumda. Dikkat edilmesi gereken elimizin az yıkanmış bölgelerini daha sık bir şekilde baş parmakları ve parmakların dışını temizlemek gerekiyor. Su ve sabuna ulaşamıyorsanız alkol içerikli dezenfektan ya da yüzde 60’tan fazla alkol içeren antiseptik veya kolonya bile olabilir.”

Yakın temas

Prof. Dr. Alpay Azap, bu virüs cansız yüzeylerde birkaç saat canlı kalabildiğine dikkat çekerek, “Cansız yüzeylerden kapı kolu, elektrik dügmesi, asansör dügmesi, telefon ahizesi ya da toplu taşıma araçlarındaki koltuklardan tutamaçlar gibi bölgelere tutunduktan sonra mutlaka el temizliği sağlamak lazım. Elimizi yüzümüze ağzımıza burnumuza götürme alışkanlığımızı en aza indirmemiz lazım. Öksürürken aksırırken ağzımızı kâğıt mendille kapatacağız. Kâğıt mendil bulamazsak kol içine hapşıracağız” dedi. Maskeyi solunum hijyeninin bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Azap, “Sadece hasta kişilere öneriyoruz. Sağlıklı kişilerin tıbbi maske kullanmalarını önermiyoruz” uyarısı yaptı.