Parfüm şişesinden eroin çıktı!

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Dumlupınar Mahallesi üzerinde elektrikli bisikleti durdurdu. Sürücüsü G.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında sigara kağıdına sarılı içime hazır esrar maddesi ile küçük bel çantası içerisinde parfüm şişesine doldurulmuş halde yaklaşık ağırlığı 20 gram olan eroin ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü diğer operasyonda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet 7,65 fişek, 20 gram eroin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.