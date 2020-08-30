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30.08.2020 - 14:20 | | İHA

Park meselesi yüzünden iki aile birbirine girdi!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde iki aile arasında park meselesi yüzünden çıkan kavgada mahalle adeta savaş alanına döndü. Uçan tekmelerle birbirine saldıran çok sayıda kişiyi ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı.

Park meselesi yüzünden iki aile birbirine girdi!

Olay, Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 557 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında evlerinin önüne TIR park edilmesi konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki aileden çok sayıda kişi sokak ortasında birbirine girdi. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki aileyi görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı yatıştırmak için havaya ateş açtı. Sokak üzerinde uzun süren kavga, polis ekiplerinin araya girmesi sonucu yatıştırıldı. Olaya karışan aile bireyleri, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin yeni bir kavga yaşanmaması adına sokak üzerinde önlem aldığı öğrenildi.

Öte yandan, kavga anı ise olay yerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde uçan tekmelerle birbirine saldıran şahısları ayırmak için polis ekiplerinin havaya ateş açtığı görülüyor.

 

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