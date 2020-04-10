Parkta kız yüzünden kavga eden iki gence ceza

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre parkta iki genç arasında kız yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa süre içinde büyümesi üzerine polis müdahalede bulundu. Polis iki tarafı da sakinleştirerek, birbirlerinden uzaklaştırdı.

Ancak polisin müdahalesine rağmen iki genç, birbirlerine küfür etmeye devam etti. Güçlükle sakinleştiren gençler, polis araçlarına alındı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.