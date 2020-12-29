Pasaport harçları ne kadar olacak 2021? Ehliyet (sürücü belgesi) harçları ne kadar?

Pasaport harçları son durumu merak ediliyor. Yeni senede bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 yeniden değerleme oranında artış yaşanacak. Artışın ehliyet ve pasaport harçlarına nasıl yansıyacağı ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Peki ehliyet ve, 2021 pasaport harçları ne kadar olacak?

2021 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl süreliler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu.

EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?

2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak.