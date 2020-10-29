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29.10.2020 - 11:37 | | DHA

Patara sahili açıklarında hortum

Antalya'nın Patara sahili açıklarında sabah saatlerinde hortum oluştu. Hortum, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından görüntülendi.

Patara sahili açıklarında hortum

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava Akdeniz bölgesinde etkili olurken, bugün sabah saatlerinde Kaş ilçesinin Patara sahili açıklarında hortum oluştu. Patara Antik Kenti'nin de olduğu bölgede ve denizde oluşan hortum, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Işık, görüntüyü, sosyal medya hesaplarından 'Patara denizinde hortum. Kule vincin bulunduğu yerde deniz fenerimiz var' notuyla paylaştı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık, "Saat 10.30 sıralarında peşpeşe ve açıkta iki hortum oluştu, müthiş bir doğa olayı. Antik kente uzaktı" dedi.

BU AKŞAM 29 EKİM KONSERİ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'yi 'Patara Yılı' ilan etmişti. Dünyanın antik çağlardan bugüne ayakta kalan en eski demokratik meclis binasının da içinde bulunduğu Patara Antik Kenti'nde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu akşam konser verecek. '29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri' antik tiyatroda, mapping gösterisi ise demokrasinin dünyadaki sembolü Patara Meclis Binası'nda gerçekleştirilecek.

Patara Antik Kenti açıklarında çıkan hortum kameradaAntalya’nın Kaş ilçesi Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi.
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