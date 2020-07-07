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07.07.2020 - 13:42 | | DHA

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 2 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 adet Doçka silahı, 1 adet 120 milimetre havan, 1 adet 82 milimetre havan,  8 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 36 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 11 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 34 adet el bombası,  2000 adet uçaksavar mühimmatı, 440 adet biksi otomatik tüfek mühimmatı, 240 adet AK-47 Piyade Tüfeği mühimmatı, 1 adet antipersonel mayın,  3 adet 82 milimetre havan mühimmatı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 adet el bombası fünyesi, 5 adet uzaktan kumanda düzeneği, 1 adet akü, 300 metre elektrik kablosu ve 3 adet termal şemsiye ele geçirildi" denildi.

 

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