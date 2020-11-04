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04.11.2020 - 09:41 | | DHA

'Perdeleme' güvenlik kamerasında

Bursa'da durakta otobüs bekleyen M.K.’nin telefonunu ‘perdeleme’ diye tabir edilen yöntemle çalan N.H. yakalandı. N.H.’nin M.K.'nin telefonunu çalmaya çalışırken arkadaşının ise kendisine perde olduğu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'Perdeleme' güvenlik kamerasında

Olay, 26 Ekim’de merkez Bursa Osmangazi ilçesine bağlı Tuna Mahallesi Etibank Caddesi’nde meydana geldi. Durakta bekleyen M.K. (19), otobüse bindikten sonra telefonunun olmadığını fark etti. M.K. bunun üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, M.K.’nin telefonunun durakta otobüs beklediği sırada başka bir kadın tarafından ‘perdeleme’ diye tabir edilen yöntemle çalındığını belirledi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden telefonu çalan kişinin N.H. (29) ve yanındaki arkadaşı olduğunu tespit etti. Ekipler N.H.’yi evine gireceği sırada yakalayarak gözaltına aldı. M.K.’ye ait telefonun üzerinde ele geçirildiği N.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞI PERDE OLDU, O ÇALDI

Bu arada hırsızlık olayı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde N.H.’nin önceden gözüne kestirdiği M.K.’ye ait cep telefonunu çalmak için genç kıza yaklaştığı, o sırada bir arkadaşının da önüne geçerek başkalarının olayı görmesin diye perde olmaya çalıştığı, N.H.’nin arkadaşı kendisine perde olurken M.K.’nin cebinden çıkarıp aldığı ve telefonu çaldığı anlar dikkat çekti.

Perdeleme güvenlik kamerasında

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