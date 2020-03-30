Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında? İşte Pınar Deniz'in oynadığı diziler

Pınar Deniz kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Magazin gündemine önemli bir iddia düştü. Çeşitli yapımlarda rol alan Pınar Deniz'in anneannesi corona virüs sebebiyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Bu üzücü iddia sonrasında ise Deniz'in hayatı merak edildi. Peki Pınar Deniz kimdir, hangi dizilerde oynadı?

PINAR DENİZ'İN ANNEANNESİ ÖLDÜ MÜ?

TV100'ün haberine göre Pınar Deniz'in anneannesi corona virüs nedeniyle vefat etti.

PINAR DENİZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da doğdu. Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünde üniversite eğitimini tamamladı.

Pınar Deniz, Sil Baştan dizisinde Evrim karakterini canlandırdı. Kanal D ekranlarında izleyiciler buluşan Vatanım Sensin dizisinde ise Yıldız karakterine hayat verdi.