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28.02.2020 - 15:39 |

Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un kahreden haberi Uşak'a ulaştı

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un kahreden haberi Uşak'a ulaştı

 

 

Şehit Ali Turgut'un (39) Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine gelen Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, aile yakınlarına acı haberi verdi.

Haberi alan şehidin annesi Sultan ve babası Ahmet Turgut, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.

Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

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