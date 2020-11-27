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27.11.2020 - 12:09 | | AA

PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı mağara imha edildi.

PKK'ya ağı darbe! 8 odalı mağara bulundu
PKK'ya ağı darbe! 8 odalı mağara bulundu
PKK'ya ağı darbe! 8 odalı mağara bulundu
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada,  komandoların, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın  karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit ettiği  belirtildi.

Açıklamada, mağaranın, içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ve  mühimmatlarla birlikte imha edildiği bildirildi.

Mağaraya ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Kayıtlarda, odalar  içerisinde jeneratör, akümülatör, battaniye, sandalye ve gıda malzemeleri yer  aldığı görülüyor. Görüntülerde, mağaranın patlayıcı yardımıyla kullanılamaz hale  getirilmesi de yer alıyor.

 

 

 

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