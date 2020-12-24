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24.12.2020 - 09:03 | | DHA

Plaza terasındaki yeni yıl kutlamasına 113 bin 400 lira ceza

Antalya’da kalabalık bir grubun korona virüsü tedbirlerini hiçe sayıp terasta sosyal mesafe ve maskesiz yılbaşı eğlencesine polisten ceza yağdı. Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, tespit ettikleri 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

Plaza terasındaki yeni yıl kutlamasına 113 bin 400 lira ceza

Sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşların ağzını adeta açık bırakan görüntü, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerindeki bir plazanın terasında bugün çekildi. 50 kişiye yakın grup, terasa çıkıp meşale yakarak bir anda eğlenmeye başladı. Dar alanda sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlencede, dans eden guruptakilerin çoğunun maske takmadığı gözlendi.

Sloganlar da atan grubun eğlencesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar o anları ‘mesafe sıfır’ diyerek sosyal medyada paylaştı.

ERKEN YILBAŞI PARTİSİ PAHALIYA PATLADI

Kendilerini çeken drone'a el sallayarak oynamaya devam eden grubun, yılbaşını erken kutlamak için böyle bir eğlence düzenledikleri ileri sürüldü. Görüntüler sonrası Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Adresi tespit eden ekipler, eğlenceye katılan 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

 

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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