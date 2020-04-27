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27.04.2020 - 03:03 |

Poğaça Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Poğoça Mu Yoksa Pohça Olarak Mı Yazıyor? Poça Doğru Yazılışı

Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Bu kelimeler nasıl yazılır soruları en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimenin birisi ise Poğaça kelimesidir. Peki Poğaça kelimesinin eş anlamlısı nedir. Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile hazırladık.

Poğaça Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Poğoça Mu Yoksa Pohça Olarak Mı Yazıyor? Poça Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Maydanoz kelimesidir. 

POĞAÇA NASIL YAZILIR? POAÇA MI, POĞAÇA MI POÇA MI?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "poğaça" şeklindedir.

POĞAÇA İLE ÖRNEK CÜMLELER

"İstersen öğleyin sana taze poğaça alır gelirim." - Sait Faik Abasıyanık

Poğaça tarifi araması yaparak hayatında ilk kez poğaça yapmayı deneyecek.

POĞAÇA KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

İtalyanca focaccia "külde pişmiş küçük hamur işi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen focacia sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünden türetilmiştir.İçine peynir, kıyma vb. konarak hazırlanan bir tür tuzlu çörek

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