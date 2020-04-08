MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polis biber gazıyla ayırabildi...
ABONE OL
08.04.2020 - 16:56 | | DHA

Polis biber gazıyla ayırabildi...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polisi, sosyal mesafeyi hiçe sayıp, saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınları biber gazı sıkarak ayırdı.

Polis biber gazıyla ayırabildi...

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde dilencilik yapan 3 kadın, pazartesi günü saç saça kavga etmeye başladı.

Dilenci kadınlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, kendilerini ayırmaya çalışan trafik polisine rağmen kavgayı sürdürdü.

Polisin biber gazı sıkmasıyla ayrılan kadınlar, bir süre sonra caddede dilenmeye devam etti. Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Görüntülerde, kavga eden 3 dilencinin yanına gelen polis memurunun, kadınları ayıramayınca biber gazı sıktığı anlar yer alıyor. 

Polis biber gazıyla ayırabildi...

    Meclis'te tartışma çıktı, sosyal mesafe aşıldıTBMM Genel Kurulu'nda, MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    95 gündür kayıp Gülistan ve uzman çavuştan bugün de iz yok!

    95 gündür kayıp Gülistan ve uzman çavuştan bugün de iz yok!

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    Son dakika...Bakan Koca duyurmuştu! İlk milli aşı...

    Son dakika...Bakan Koca duyurmuştu! İlk milli aşı...

    Sıradaki Haber