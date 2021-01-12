Polis â€˜zehirliâ€™ diye uyardÄ± ama onlar devam etti

Amasya kent merkezinden geÃ§en YeÅŸilÄ±rmak'ta kuraklÄ±k sonucu su seviyesi ve oksijenin azalmasÄ± nedeniyle 3 gÃ¼n Ã¶nce YazÄ± BaÄŸlarÄ± Mahallesi bÃ¶lgesinde balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. SÃ¼rÃ¼klenen Ã¶lÃ¼ balÄ±klar kent merkezine kadar ulaÅŸtÄ±.Â BazÄ± vatandaÅŸlar nehre girerek balÄ±klarÄ± avladÄ±, bazÄ±larÄ± ise kÄ±yÄ±da Ã§ok sayÄ±da balÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ä±rpÄ±nmasÄ±nÄ± endiÅŸeyle izledi, onlarÄ± suya atarak yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. VatandaÅŸlar gÃ¼n boyunca oltalar ve elleriyle balÄ±k tuttu. ZabÄ±talar ve polis ekipleri sÄ±k sÄ±kÂ 'Irmaktan balÄ±k tutmayalÄ±m. Zehirli olabilir'Â uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.



VALÄ°: SU AZALDI



OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ kuraklÄ±k riski bulunan kentin yeterli miktarda yaÄŸmur alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Amasya Valisi MasatlÄ±, "Åžu anda kar olmasÄ± gerekiyordu. DolayÄ±sÄ±yla Ä±rmak sathÄ±nda su seviyesi Ã§ok azaldÄ±. BalÄ±klarÄ±n oksijen ihtiyacÄ± var. Az sularda oksijen azalÄ±r. Bizim deredeki kalan oksijen miktarÄ± yÃ¼zde 5 seviyesinde. Suyun azalmasÄ±yla oksijen de azalÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla balÄ±klarÄ±n solungaÃ§larÄ±na Ã§amur tÃ¼rÃ¼ ÅŸeyler dolmaya baÅŸlÄ±yor. Hem de solumada gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyorlar. Ama Ã¶yle sÃ¶ylendiÄŸi gibi toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri yok" dedi.







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