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09.01.2021 - 13:01 | | DHA

Polisi alarma geçiren kargo! Üzerindeki yazı panik yarattı

Adana'da Ruken Yenigün'e ait eve gelen kargodan, üzerinde 'P. Nitrat' yazılı paket çıktı. İhbar üzerine gelen bomba imha ekibi, yaptığı ilk incelemede yaklaşık 1 kilogram toz maddenin yanıcı ve patlayıcı özellikte olmadığını tespit etti.

Polisi alarma geçiren kargo! Üzerindeki yazı panik yarattı

Adana Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda oturan Ruken Yenigün'ün adresine bugün saat 11.00 sıralarında kargo geldi. Kargoyu açan Yenigün, üzerinde 'P. Nitrat' yazılı paketi görünce, ağabeyini aradı.

Eve gelen Yenigün'ün ağabeyi, polisi arada. Adrese sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekibi, paketteki yaklaşık 1 kilogram toz madde üzerinde inceleme yaptı. Fiziki incelemede tezun, yanıcı ve patlayıcı madde olmadığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekibi paketi alarak detaylı inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

 

    Eline ne geçirdiyse balkondan aşağıya attıFATİH'te yabancı uyruklu bir kişi balkonundan evde bulunan eşyalarını sokağa attı. Halı, damacana, çaydanlık, masa, vantilatör gibi birçok eşyayı sokağa atan adamın o anları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
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