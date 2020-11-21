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21.11.2020 - 14:36 |

'Polisim' deyip dövdü, emlakçı çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafikte tartıştığı hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay'ı "Ben polisim" diyerek darbedip, kaçan sürücü, polislerce yakalanıp, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan sürücünün emlakçı olduğu ortaya çıkarken, darp anları ise bir vatandaş tarafında cep telefonu kamerasıyla ile görüntülendi. Yapılan insanlık dışı" diyen Başbay, “Tüm sağlık çalışanları adına bu kişiden şikayetçiyim. Yarın başka bir arkadaşımız benim yaşadığımı yaşasın istemiyorum” dedi. Yapılan insanlık dışı" diyen Başbay, “Tüm sağlık çalışanları adına bu kişiden şikayetçiyim. Yarın başka bir arkadaşımız benim yaşadığımı yaşasın istemiyorum” dedi.

Kırıkhan Belediyesi'ne ait hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay, Covid-19 tanısı konulan kişiyi evinden almak için yola çıktı. Başbay, Atatürk Caddesi'nde kendisine yol vermeyen 06 DR 9108 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle polis olduğunu iddia eden otomobil sürücüsü, Başbay'ı darbederek olay yerinden uzaklaştı. Yüzü kanlar içinde kalan ve darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

'POLİSİM' DEDİ EMLAKÇI ÇIKTI

Darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine polislerce gözaltına alınan şüphelinin emlakçı olduğu ortaya çıktı. Davut D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

‘ARAÇTAN İNER İNMEZ KAFA ATTI’

Hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Mustafa Başbay, olayı şöyle anlattı:

"Hızla bir vakaya yetişmeye çalışıyordum. Yolun sol şeridinden ilerlerken söz konusu sürücü  aracıyla önüme geçtiği. Yol vermeyince 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. ‘Senin buradan geçiş hakkın yok’ diyerek, bağırdı. Polis ve Kırıkhan’da tanınmış birinin akrabası olduğunu söyledi. Araçtan indik. İner inmez bana kafa attı ve darbetmeyi sürdürdü. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu kişiden sonuna kadar şikayetçiyim. Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim. Bugün benim başıma gelen yarın başka bir arkadaşımızın başına gelebilir.”  

Polisim deyip dövdü, emlakçı çıktı

 

Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Koronavirüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır" dedi.
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