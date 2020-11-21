'Polisim' deyip dövdü, emlakçı çıktı

Kırıkhan Belediyesi'ne ait hasta nakil aracının sürücüsü Mustafa Başbay, Covid-19 tanısı konulan kişiyi evinden almak için yola çıktı. Başbay, Atatürk Caddesi'nde kendisine yol vermeyen 06 DR 9108 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle polis olduğunu iddia eden otomobil sürücüsü, Başbay'ı darbederek olay yerinden uzaklaştı. Yüzü kanlar içinde kalan ve darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.



'POLİSİM' DEDİ EMLAKÇI ÇIKTI



Darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine polislerce gözaltına alınan şüphelinin emlakçı olduğu ortaya çıktı. Davut D. isimli şüpheli gözaltına alındı.



‘ARAÇTAN İNER İNMEZ KAFA ATTI’



Hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Mustafa Başbay, olayı şöyle anlattı:



"Hızla bir vakaya yetişmeye çalışıyordum. Yolun sol şeridinden ilerlerken söz konusu sürücü aracıyla önüme geçtiği. Yol vermeyince 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. ‘Senin buradan geçiş hakkın yok’ diyerek, bağırdı. Polis ve Kırıkhan’da tanınmış birinin akrabası olduğunu söyledi. Araçtan indik. İner inmez bana kafa attı ve darbetmeyi sürdürdü. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu kişiden sonuna kadar şikayetçiyim. Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim. Bugün benim başıma gelen yarın başka bir arkadaşımızın başına gelebilir.”