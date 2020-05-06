Poşet poşet uyuşturucu ile yakalandılar!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır yolu Polis Uygulama Noktası'nda yapılan kontroller sırasında şüpheli bir aracı tespit etti. Tespit edilen araca narkotik köpeği Şimşek, tepki verdi. Bunun üzerine emniyete getirilen araçta detaylı arama yapıldı.

Aracın arka koltuk iç kısmında 6 poşet içinde toplam 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şüphelilerden sürücü M.B. ile yanında bulunan Ç.Ç. isimli kadın gözaltına alındı

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.