Prof. Dr. Ahmet Acar kimdir? Ahmet Acar kaç yaşında, neden öldü?

ODTÜ eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, çeşitli sektörlerdeki kuruluşlara eğitim ve danışmanlık desteği verdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü olarak görev alan Acar, 2008 - 2012 yılları arasında ODTÜ rektörü oldu. İşte, Ahmet Acar biyografisi...

AHMET ACAR KİMDİR?

Acar, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak çalıştı. Sayısal karar modelleri, stratejik yönetim, girişimcilik ve küçük işletme yönetimi konularında dersler verdi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara eğitim ve danışmanlık desteği verdi.

ODTÜ'de, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü olarak görev yapan Acar, “ODTÜ Stratejik Planı 2005 - 2010” çalışmalarını yürütme sorumluluğunu aldı. 2008 ve 2012 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü olarak atandı.

Ahmet Acar, 27 Aralık'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.