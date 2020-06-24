Prof. Dr. Metin Aksoy kimdir, kaç yaşında? Selçuk Üniversitesi rektmrlüğüne atanan Metin Aksoy aslen nereli?

Prof. Dr. Metin Aksoy kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 6 üniversitenin rektörlüğüne atama yapıldı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy kimdir sorusu gündeme geldi. Peki Resmi Gazetede yer alan atama kararı ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Metin Aksoy kimdir?

PROF. DR. METİN AKSOY KİMDİR?

1980 Yozgat doğumlu olan AKSOY, ilkokul eğitimini Vasfıbey mahallesinde, ortaokul ve lise eğitimini ise Çekerek İmam Hatip Lisesi, Yozgat Erdoğan Akdağ Orta Okulu ve Zile Dinçerler Lisesi’nde tamamladı. 1999’da Viyana Üniversitesi’nde başladığı Siyaset Bilimi Bölümü’nü 2003’de tamamladı. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Irak’ın Stratejik ve Bölgesel Önemi’’ konulu çalışması ile yüksek lisans, “1990-2004 Türkiye-AB İlişkileri’’ konulu çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. 2005’de kayıt yaptırdığı aynı Üniversite’nin Hukuk fakültesindeki eğitimine ise devam etmektedir. 2007’de “Yrd. Doç. Dr.” olarak görevine başladı ve 2013’de “Doç. Dr.” unvanını aldı.