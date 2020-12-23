Yüksek Mühendis, Gezgin ve Aktivist Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüse yenik düştü. Bu acı gelişmenin hemen ardından Prof. Dr. Orhan Kural kimdir? Kural kaç yaşına ve neden öldü? soruları sorulmaya başlandı.

ORHAN KURAL KİMDİR?

Kural, 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1968-1969 yılında girdiği İTÜ Maden Fakültesinden 1972 Haziran döneminde "maden mühendisi" olarak mezun oldu. Aynı yıl Eylül ayında lisansüstü öğrenimine Henry Krumb bursu kazanarak New York Columbia Üniversitesi'nde başladı. 1973 Mayısında Maden Yüksek Mühendisi unvanını alarak İTÜ Maden Fakültesi'ne asistan olarak girdi.

1981 yılında 14 ay süre ile Aachen Teknik Üniversitesi'nde briketleme konusunda araştırmalar yaptı. 1982 Kasım ayında Venezuela Hükûmeti'nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde kömür teknolojisi seminerine katıldı. Yüze yakın ülkede ve Türkiye'de çok sayıda konferans ve seminer verdi. Konuşmacı ve yönetici olarak birçok eğitim programlarına ve panellere katıldı. Kömür konulu, 3 adet Türkçe ve bir adet İngilizce kitabın editörlüğünü yaptı. İngilizce hazırlanan Coal (kömür) isimli esere 22 devlet başkanı önsöz yazdı. Bu özelliği ile Guiness Rekorlar Kitabına girdi. Ayrıca, biri TÜBİTAK tarafından desteklenmiş 4 adet araştırma projesi yürütücülüğü ve değişik danışmanlık görevleri bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi'nde bir sömestr İngilizce olarak “İstatistik” dersini verdi. Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

"Sefername I ve Sefername II ve Seferi" adlı eserlerin editörlüğünü yaptı. Bazı film ve dizilerde rol aldı. "Akla Ziyan İşler" adlı tiyatroda oynadı. Serap Yenici ile "Dünya İçin Bir Şey Yap" adlı müzikli gösteride oynadı. Yaşamı "Don Kişot - Orhan Kişot" müzikali olarak sahnelendi. Ayrıca bir "Matematik" kitabının yazarıdır. Çok sayıda kanalda televizyon ve radyo programı hazırlayıp sundu. Türkiye Gezginler Derneği'nin ve "Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği" kurucu başkanıdır. Benin Cumhuriyet'inin 12 yıldır fahri konsolosu ve Vanuatu'nun Fahri Konsolos Yardımcısı'dır. Bir dünya rekoru olan 81 ilimizde 205 ilçemizde ve 64 ülkede 5000'ne yakın "Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele" başlıklı konferans vermiştir.

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Kural'ın entübe olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği biliniyor.

KİTAPLARI

Yol Türküleri, Bay Gezen 14, Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe, Bir Gezginin Dünyası, Bir Tutam Dünya, Ve Sekiz Oldu, Ufukların Ötesinde, Sibirya'dan Şiliye, Gezginin Gölgesi, Göçmen Kuşun Kanadında, Köşe Bucak Dünya, Yol Çağrısı, Gizemli Coğrafyalar, Dünya Kalemimin Ucunda, Seyahatname, Gezi Rehberi, Anılarım, Coal, Kömür, Çevre Şiirleri Antolojisi, Matematik.