PTT'den 'Ayasofya Camii' için özel pul!

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul’un 1453 yılındaki fethinin ardından Ayasofya’nın ikinci kez camiiye dönüştürülerek ibadete açılmasının tarihin şanlı sayfaları arasında yerini aldığını vurgulayarak, “Allah’a hamdolsun ki, Ayasofya’nın müzeden camiiye dönüştürülerek ibadete açılması, uluslararası arenada Türkiye’nin gücünün göstergesi olmuştur. Tarihimize olan bağlılığımız, milletimize olan inancımız ve atalarımızın emanetine olan saygımız doğrultusunda bugüne kadar Ayasofya başta olmak üzere kırmızı çizgilerimizden hiçbir zaman asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.” dedi.

Karaismailoğlu, Danıştay’ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya'nın yeniden camii olarak hizmete açılmasını sağladığını belirterek, “Liderliği ve iradesiyle Türkiye’yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla Ayasofya’yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz. Böylece Ayasofya, tarihimizde ikinci kez 86 yıl aradan sonra, camii olarak hizmet vermeye başlayacak. Gönülleri fetheden bu kararı için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya’nın yeniden vakfiyesine uygun hale gelmesinden mutluluk duyduklarını kaydederek, vatandaşların Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasını olağanüstü bir sevinçle karşıladığını görmekten de büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

86 yıllık hasretin vuslatla sonuçlandığı, tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık edildiğinin altını çizen Karaismailoğlu,

“Ecdadımızdan devraldığımız bu mirası nasıl koruyup kollayarak geleceğe taşıdığımıza dünya tanıklık edecektir" dedi.

PULLAR BU ÖZEL GÜNÜN BİR ANISI NİTELİĞİ TAŞIYACAK

29 Mayıs 1453'te Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'u fethettikten sonra 1 Haziran 1453 günü İstanbul'daki ilk cuma namazını Ayasofya’da kıldığını ve Ayasofya'nın Osmanlı yönetimi altında camii olarak hizmet vereceğini duyurduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Tıpkı o gün olduğu gibi, 24 Temmuz 2020 tarihinde de ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için ‘Ayasofya Camii’nin İbadete Açılışı’ konulu pullarımızı ve ilkgün zarfını tedavüle sunacağız.Bu kapsamda PTT tarafından hazırlanan 2 çeşit pulun her biri 100’er bin adet, ilkgün zarfı ise 2 bin 500 adet basıldı” diye konuştu.

ÖZGÜRLÜK MESAJI OLACAK

Karaismailoğlu, birinci pulda Ayasofya’nın İstanbul’un fethi ile birlikte Osmanlı topraklarında camii olarak ibadete açılması nedeniyle İstanbul silüeti ile birlikte betimlendiğini, diğer pulun ise Ayasofya Camii’nin tekrar özgürlüğüne kavuştuğu mesajını vermek için üzerindeki uçan kuşları ve özgürlüğü temsil eden figürleri içerdiğini anlattı.