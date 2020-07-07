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07.07.2020 - 15:44 | | DHA, İHA

Son dakika... Rabia Kaçmaz davasında flaş gelişme!

Son dakika haberine göre; Avcılar’da kız arkadaşının farklı yerlerini falçata ile kesip tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen Emre Çiçek’in (25) yargılanmasına devam edildi. Dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu Raporu’nda genç kızın yaralanmalarının hayati tehlike oluşturabilecek boyutta olduğu aktarıldı.

Son dakika... Rabia Kaçmaz davasında flaş gelişme!

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme Başkanı Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini okudu. Gelen raporda mağdurda meydana gelen yaralanmaların yaşamını tehlikeye neden olacak nitelikte bulunduğu, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı yüz sınırları içerisinde meydana gelen yaralanmaların yüzde sabit iz niteliğinde olduğu belirtildi.

"KONUŞMA ZORLUĞU ÇEKİYORUM"

Duruşmada mağdur Rabia Kaçmaz ile taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada söz alan Rabia Kaçmaz "Ses tellerimde yaralanmadan dolayı incelme var. Konuşma zorluğu çekiyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Tutuklu sanık Emre Çiçek ise "Cinsel saldırısı suçlamasını kabul etmiyorum. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Rabia Kaçmaz'ın avukatı da olayın gerçekleştiği yerde keşif yapılmasını ve mağdurun sesi bakımından tekrar rapor alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, mağdur Rabia Kaçmaz'ın tekrar hastaneye sevk edilerek konuşma yeteneği konusunda tetkikler yapılmasını talep etti. Ayrıca sanık Emre Çiçek'in tutukluluk hali devam etti.

Son dakika... Rabia Kaçmaz davasında flaş gelişme

DURUŞMANIN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşmanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan mağdur Kaçmaz'ın avukatı Betül Öztulum Adli Tıp Kurumu Raporu'nda mağdur Rabia Kaçmaz'ın vücudundaki izlerin hayati tehlikeye sebep olabileceğini söyledi. Öztulum AHBAP Platformu olarak Rabia Kaçmaz'ın davasının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Korona virüsten öldüğü sanıldı! Başsağlığı telefonları susmadıGelen bir son dakika haberine göre, Edirne’de korona virüs salgınına yakalanan ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 80 gün tedavi gören Edirneli esnaf Rahmi Cömert’in tedavi sürecinde öldüğü söylentileri yayılınca Cömert’in evine başsağlığı telefonları geliyor, yolda görenler “seni öldü diye duyduk” diyor.
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