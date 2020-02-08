Rejim ordusu Serakib’e girdi

Rusya ve İran destekli rejim güçleri, İdlib’in giriş kapısı 170 bin sivilin yaşadığı belirtilen Serakib’i şiddetli çatışmaların ardından ele geçirdi. Halep-Şam-Lazkiye bağlantısını sağlayan M4 ve M5 karayollarının kesiştiği noktadaki stratejik Serakib’in çevresinde kontrolü sağlayan rejim güçleri, önceki gece geç saatlerde ilçe merkezine girmeye başladı.

Rejim unsurları daha sonra mayın ve patlayıcı temizliği yapmaya başladı. Muhalif güçler de Serakib’den İdlib’e doğru çekilerek yeni savunma hatları oluşturmaya başlarken, bazı noktalarda da rejim ordusuna karşı saldırı gerçekleştiriyor. Muhalifler bu kapsamda kısa süre önce rejim güçlerinin kontrolüne geçen İdlib’in doğusundaki Neyrab ile güneybatısında yer alan Dadiyah beldesini tekrar almak için saldırılarını yoğunlaştırdı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubu, rejimin konuşlandığı noktalara bomba yüklü araçlarla saldırılar yapıyor.



Takviye sürüyor



Çatışmalar Halep’in kuzeybatısında yer alan Hreytan ve Anedan bölgeleri ve birçok noktada sürüyor. Büyük çatışmaya hazırlanan İdlib’e 8 kilometre mesafede bulunan rejim güçleri ile muhaliflerin gözü Ankara-Moskova arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Rejim, İdlib harekatı için bölgeye yeni silah ve asker takviyesi yaparken, muhalif gruplar saldırıya güçlü karşılık vermek için tüm silahlı güçlerini ve ağır silahlarını rejimin, saldıracağı noktalara konuşlandırmaya başladı. Serakib’ten sonra gözünü Sermin kasabasına diken rejim, dün bu kasabaya doğru da ilerleyişini sürdürdü.



Rejim ordusunun ilerlediği noktalara sevkiyat gerçekleştiren TSK ise, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların da içinde yer aldığı 350 askeri aracı bölgeye konuşlandırdı. TSK üçüncü üssünü de Sermin kasabasına kurdu. Serakib’e 5, İdlib’e 4 kilometre mesafede bulunan Sermin kasabasından geçen karayoluna yakın kesimde oluşturulan kontrol noktasında konuşlanan TSK unsurları, İdlib’e ilerleyen rejim ordusunun hareketini yakından gözlemeye başladı.



Kent merkezine açılan kapı: Serakib



İdlib’in güneydoğusunda 16 kilometre mesafede yer alan Serakib, kent merkezine açılan kapı olarak biliniyor. Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan M5 karayolu ve Kuzey Suriye’nin Haseke kentiyle Suriye’nin Halep-İdlib-Lazkiye illerini bağlayan M4 karayolunun ilçeden geçmesiyle de stratejik önemde bulunuyor. İdlib, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve silahlı grupların kalesi niteliğinde. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.



‘Yardım istiyoruz’



Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki saldırıları sonucunda Türkiye sınır hattına kaçışlar sürüyor. İdlib kenti Kefer Luşin bölgesi çevresinde konuşlanan bölge halkı, zaman zaman su altında kalan çadırlarda yaşam şartlarının ağırlaştığını, savaşın bitmesini ve evlerine dönmek istediklerini belirtti. Su birikintilerinin arasındaki çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler’den ısınma imkanı bulamayanlar battaniyeye sarılarak soğuktan korunmaya çalışıyor. İsmini açıklamak istemeyen yaşlı bir kadın, “Şu halimize bakın. Sobamız bile yok. Allah’a dua ediyoruz. Çamaşır yıkamaya yetişemiyoruz. Çocukların sürekli elbiseleri kirleniyor. Çevredeki sular bizi mahvetti. Çadırlarımız sular içerisinde” dedi.



Çamur ve sular altındaki çadırlardı oyun oynayamadıklarını anlatan Halepli Ahmed Sadden Ramazan (10), “Okulumuz yok, camimiz yok. Ekmeğimiz yok. Okula gidemiyoruz. Okul istiyoruz, cami istiyoruz. Yardım istiyoruz” diye konuştu. l DHA