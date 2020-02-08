Rusya ile İdlib mesaisi başlıyor

Erdoğan mutabakata Türkiye’nin bağlı olduğunu, ancak “meşru müdafaa hakkını” kullanacağını ifade etti. Putin’in ise çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını daraltmaya çalıştığı ve Türkiye’ye M4 ve M5 otoyolları altındaki sınırın üzerine, yani kuzeye çekilmesi önerisini getirdiği kaydedildi. Erdoğan’ın reddettiği önerinin, daha önce alt düzeyde de yapıldığı, Türkiye’nin öneriye ilişkin itiraz ve rahatsızlıklarını her düzeyde ilettiği kaydedildi. Türkiye’nin kuzeye çekilmesi, 12 gözlem noktasının büyük çoğunluğunun da kuzeye çekilmesi anlamı taşırken Erdoğan, sivil halkın korunması için bu gözlem noktalarının önemine dikkat çekti.



Telefonda bu konuda bir süre “diplomatik bir dille” karşılıklı hamleler yapılırken, en sonunda askeri heyetlerin konuyu değerlendirmesi kararı çıktı. Bu çerçevede de Rusya’dan bir askeri heyet bugün Türkiye’de olacak.



Putin’in de bu süreçte yüksek ihtimalle Türkiye’ye gelebileceği kaydediliyor.



‘Karşılık verildi’



Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile yaptığı ortak basın toplantısında, İdlib’de 8 askerin şehit olmasıyla ilgili “Buna kat kat karşılığını verdik. Bu konudaki kararlılığımızı Rusya’ya da ilettik” dedi. İdlib’in Serakib ilçesindeki durumun sorulması üzerine Çavuşoğlu, Esed rejiminin saldırganlığı nedeniyle çok sayıda kişinin evini terk ettiğini söyledi.