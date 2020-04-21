Rekreasyon Nedir? Rekreasyon Bölümü Ne İş Yapar?

Rekreasyon Türkiye’de geçmiş yıllardan daha fazla kullanılmaya başlayan bir kelime olmasına rağmen büyük bir kesimin ne demek olduğunu bilmediği bir kelimedir. Yıllar geçtikçe yeni iş kolları ve üniversite bölümleri ortaya çıkıyor.



Rekreasyon Ne Demektir?



Rekreasyon kelimesinin anlamı kısaca bir insanın hayatını canlandırması, hayatını yenilemesi, boş vakitlerini çeşitli aktiviteler ile değerlendirmesi demektir. Rekreasyon bölümü üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde yer alan bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor.



Rekreasyon Faaliyetleri Nelerdir?



Rekreasyon faaliyetleri yapılan alanın açık ya da kapalı alan olmasına göre ikiye ayrılmaktadır. Fakat genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Trekking

Kuş gözlemciliği

Kamp yapmak

Kaya ve buz tırmanışları

Motosiklet gezisi

Snowboard

Kanyon gezileri

Tüplü deniz dalışı

Yelkenli binişi

Yamaç paraşütü

Su sporları

Safari turu

Ağaca tırmanmak

Macera parkı, lunapark aktiviteleri

Arkeolojik geziler

Kültürel geziler

Su kayağı

Müze ziyaretleri

Sinema ve tiyatro

Balık tutmak

Dağ bisikleti

Balona binmek



Rekreasyon Bölümü Ne İş Yapar?



Rekreasyon bölümleri henüz okuyan ve mezun olan öğrencilerin rekreasyon ile ilgili faaliyetleri uygulayabilecekleri eğiticilik, yöneticilik, alan bilgisi ve genel kültür açılarından bireylerin ve toplumların ihtiyaç duyduğu rekreasyon faaliyetlerini karşılayabilecek nitelikte kişiler yetiştirmektir.



Rekreasyon Bölümünden Mezun Olan Kişiler Hangi Sektörlerde Çalışabilirler?



Rekreasyon bölümü eğitim programını başarı ile tamamlayarak mezun olan kişiler birçok sektörde farklı unvanlar ile çalışabilmektedirler. Rekreasyon bölümü mezunu olan bir kişi; üniversitelerde, belediyelerde, Gençlik ve Spor genel müdürlüklerinin bünyesinde, sağlık sektöründe, turizm sektöründe ve sanayi sektöründe çalışabilmektedirler.



Rekreasyon Bölümü İş Alanları Nelerdir?



Turizm alanında;

Aktiviteler ve eğlence organizasyonları

Su sporu organizasyonları ve liderliği

Kara sporu aktivite organizasyonları ve liderliği

Dans festivalleri, müzik, halk oyunları, eğlence ve sergi organizasyonları içerisinde yer almaktadır.



Diğer Kuruluşlarda;

Belediyelerde toplum için organizasyon düzenlemesi

Sağlık kuruluşlarında reaktif aktivite gerçekleştirmek için liderlik etme

İş sektörü, gençlik ve spor işleri, üniversiteler gibi tüm kuruluşlarda istihdam ederek organizasyon düzenlenmesi



Rekreasyoncu Bir Kişide Olması Gereken Özellikler



Duyarlı olmak

Sabırlı olmak

Anlayışlı olmak

Hoşgörülü olmak

İletişimin kuvvetli olması gerekmektedir.

İkna yeteneği güçlü olmalıdır.

Liderlik vasfı bulunmalıdır.

Fikirlerini iyi bir şekilde ifade edebilmelidir.