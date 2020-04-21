Rekreasyon Nedir? Rekreasyon Bölümü Ne İş Yapar?
Rekreasyon bölümü, rekreasyon çalışma alanı özellikle üniversite ve bölüm tercihi yapacak olan öğrencilerin merak ettiği konulardan birini oluşturuyor. Rekreasyon bölümü nedir? Hangi sorumluluk ve görevlere sahiptir? Rekreasyon iş olanakları nasıldır? Rekreasyon bölümü maaşları gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için hazırladık.
Rekreasyon Türkiye’de geçmiş yıllardan daha fazla kullanılmaya başlayan bir kelime olmasına rağmen büyük bir kesimin ne demek olduğunu bilmediği bir kelimedir. Yıllar geçtikçe yeni iş kolları ve üniversite bölümleri ortaya çıkıyor.
Rekreasyon Ne Demektir?
Rekreasyon kelimesinin anlamı kısaca bir insanın hayatını canlandırması, hayatını yenilemesi, boş vakitlerini çeşitli aktiviteler ile değerlendirmesi demektir. Rekreasyon bölümü üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde yer alan bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor.
Rekreasyon Faaliyetleri Nelerdir?
Rekreasyon faaliyetleri yapılan alanın açık ya da kapalı alan olmasına göre ikiye ayrılmaktadır. Fakat genel olarak şu şekilde sıralanabilir:
Trekking
Kuş gözlemciliği
Kamp yapmak
Kaya ve buz tırmanışları
Motosiklet gezisi
Snowboard
Kanyon gezileri
Tüplü deniz dalışı
Yelkenli binişi
Yamaç paraşütü
Su sporları
Safari turu
Ağaca tırmanmak
Macera parkı, lunapark aktiviteleri
Arkeolojik geziler
Kültürel geziler
Su kayağı
Müze ziyaretleri
Sinema ve tiyatro
Balık tutmak
Dağ bisikleti
Balona binmek
Rekreasyon Bölümü Ne İş Yapar?
Rekreasyon bölümleri henüz okuyan ve mezun olan öğrencilerin rekreasyon ile ilgili faaliyetleri uygulayabilecekleri eğiticilik, yöneticilik, alan bilgisi ve genel kültür açılarından bireylerin ve toplumların ihtiyaç duyduğu rekreasyon faaliyetlerini karşılayabilecek nitelikte kişiler yetiştirmektir.
Rekreasyon Bölümünden Mezun Olan Kişiler Hangi Sektörlerde Çalışabilirler?
Rekreasyon bölümü eğitim programını başarı ile tamamlayarak mezun olan kişiler birçok sektörde farklı unvanlar ile çalışabilmektedirler. Rekreasyon bölümü mezunu olan bir kişi; üniversitelerde, belediyelerde, Gençlik ve Spor genel müdürlüklerinin bünyesinde, sağlık sektöründe, turizm sektöründe ve sanayi sektöründe çalışabilmektedirler.
Rekreasyon Bölümü İş Alanları Nelerdir?
Turizm alanında;
Aktiviteler ve eğlence organizasyonları
Su sporu organizasyonları ve liderliği
Kara sporu aktivite organizasyonları ve liderliği
Dans festivalleri, müzik, halk oyunları, eğlence ve sergi organizasyonları içerisinde yer almaktadır.
Diğer Kuruluşlarda;
Belediyelerde toplum için organizasyon düzenlemesi
Sağlık kuruluşlarında reaktif aktivite gerçekleştirmek için liderlik etme
İş sektörü, gençlik ve spor işleri, üniversiteler gibi tüm kuruluşlarda istihdam ederek organizasyon düzenlenmesi
Rekreasyoncu Bir Kişide Olması Gereken Özellikler
Duyarlı olmak
Sabırlı olmak
Anlayışlı olmak
Hoşgörülü olmak
İletişimin kuvvetli olması gerekmektedir.
İkna yeteneği güçlü olmalıdır.
Liderlik vasfı bulunmalıdır.
Fikirlerini iyi bir şekilde ifade edebilmelidir.