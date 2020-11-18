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18.11.2020 - 03:24 | | AA

Resmen yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmen yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TKİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ayhan Kandemir, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz Ülküm atandı.

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