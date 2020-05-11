Restaurant, ve oteller ne zaman açılacak? Restoranlar ne zaman kapılarını açacak?

Restoran ve oteller ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 21 Mart tarihinden itibaren masa servis hizmetinin yasaklanmasının ardından sadece evlere servis veya gel al hizmeti sunabilen restoranlar için sevindiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki Restaurant ve oteller ne zaman açılacak?

RESTAURANT VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı.

Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek. Böylece 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmasına izin verilen 100 bine yakın restoran yeniden müşteri alabilecek.