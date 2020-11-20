Koronavirüs hasta ve vefat sayıları artmaya devam ederken salı günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında bu konu ele alındı. Ardından alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyu ile paylaştı. Yeni kısıtlamalarda restoran, cafe ve lokantaların da yer almasıyla birlikte Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman kapanıyor, paket servis ne zaman başlıyor? soruları peş peşe gelmeye başladı.

KORONAVİRÜS SALGINI YENİ TEDBİRLER

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı duyuruda "Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir." diye belirtti.