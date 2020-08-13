Restorasyon tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen İstanbul’daki tarihi Galata Kulesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarındaki Hilti ile duvarlarda sıva sökümü görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter’dan “Sosyal medyada ‘Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor’ şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır” açıklamasında bulundu.

Tarihi kule içindeki duvarların inşaat aletleri ile yıkıldığını gösteren görüntüleri paylaşan İBB yetkilileri, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

‘Oldukça sakıncalı’

Yıkıma yönelik tutanak tutmak üzere bölgeye giden İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUBED) teknik personeli restorasyon alanına alınmadı.

Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Oktay Özel de “İş makinesiyle hiltiyle bir çürütme faaliyeti yapılması oldukça sakıncalı. Oluşturulacak titreşim ve tahribat kulenin sağlığı açısından doğru değil” dedi.

‘Yüklenici firmaya yaptırım uygulanacak’

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Galata Kulesi zemin katındaki işlemin, kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması olduğu bildirildi. Bu işlemin literatürde “çürütme-tümleme” olarak tanımlandığı belirtilerek, özetle şu ifadelere yer verildi: “Galata Kulesi, insanlığın ortak mirası, İstanbul’un siluetinin ayrılmaz parçasıdır. Yapılan çalışmalar; bilimsel yöntemler esas alınarak, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.”