Son dakika: Rize'de heyelan böyle görüntülendi! Bir anda etrafa kaçıştılar

Rize'de, 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, halihazırda Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını bildirmişti.

Kurum, bu işe ilişkin gerekli bedelleri Valiliğe göndereceklerine işaret ederek, "Valiliğimiz koordinasyonunda da o 4 iş yerini kaldırıp dere güzergahını genişletecek ve köprüyü iyileştirecek çalışmalarımızı da yapıyor olacağız. Buradaki vatandaşlarımıza 5 bin lira taşınmaları suretinde kira yardımı, yine oradan kaldıracağımız esnafımıza da 10 bin lira da taşınma yardımı desteğini yarın itibarıyla Valiliğimiz kanalıyla vereceğiz ve Şairler Deresi güzergahı üzerindeki bu yapıları kaldırmış olacağız." demişti.

ARACA ULAŞILDI

Öte yandan 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşılmıştı. Otomobili ile sele kapılan 1 kişi çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, yaşamını yitirmişti.

ŞANTİYEYİ SEL BASTI

Yusufeli Barajı şantiyesinde de su baskını yaşandı. Selden kaçarak kurtulan işçiler, güvenli bölgelere sığındı. Şantiyede çalışanlara ait park halindeki onlarca araç ile iş makineleri balçığa gömüldü. Şantiyedeki hasar, gün ağarınca ortaya çıkmıştı