Son dakika... Bakan Kurum'dan Artvin ve Rize açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, halihazırda Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını bildirdi.

Rize'deki sel ve heyelanların ardından bölgeye gelen Bakan Kurum, ilk olarak hasar gören Çayeli ilçesindeki Şairler Deresi alanında incelemede bulundu.

İlgililerden devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan ve vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Kurum, daha sonra Madenli beldesine geçti.

Burada da devam eden çalışmaları inceleyen ve yetkililerden brifing alan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, önceki gün yaşanan sel ve heyelan sebebiyle Rize'ye geldiğini belirterek, "Çayeli ilçemizi, şimdi de Madenli beldemizi ziyaret ediyoruz. Tabii sel olayı olur olmaz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde İçişleri Bakanımız yine Bakanlığımızın ilgili İlbank Genel Müdürü Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz koordinasyonunda yapılması gereken tüm çalışmaları başlattılar ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalarımızı gece gündüz devam ettirdik." diye konuştu.

Rize ve Artvin'de yaşanan seller nedeniyle toplam 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Şu an itibarıyla ne Artvin'imizde ne de Rize'mizde ulaşamadığımız vatandaşımız kalmadı. Tamamına Valiliğimiz ilgili birimlerimizin koordinasyonunda ulaşmış durumdadır. Bu çerçevede de vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle bu selden ve heyelandan şehrimizi en az etkileyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kurum, yaptıkları tespitlerde Çayeli ilçesinde ve Madenli beldesinde 4 yapı, 20 iş yerinin afetten etkilenmiş durumda olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Madenli ilçemizde yine altyapıya ilişkin içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesislerine ilişkin, yollarımıza ilişkin ciddi hasarlar meydana gelmiş durumda. Çayeli ilçemiz için Şairler Deresi diye vatandaşlarımızın bildiği ve denize birleşen noktadaki köprü ve dere güzergahı üzerinde incelemelerde bulunduk. Burada selden etkilenen vatandaşlarımızın iş yerlerini ziyaret ettik ve bu noktada Valiliğimiz koordinasyonunda şu çalışmanın yapılması kararını aldık. Bu dere güzergahı üzerinde bulunan 4 yapımız var. Bu yapıların bugün itibarıyla boşaltma sürecini yapıyoruz. Şairler Deresi ve bu dere güzergahı üzerindeki esnafımız, yine vatandaşlarımız etkilenmiş durumdalar. Ziyaretimizi yaptık ve şu alandaki yapıları kaldırıyoruz. Yaklaşık 4 iş yeri bu alanda mevcut. Biz Rize'den ayrılmadan da taşınma ve yıkım süreci inşallah Valiliğimiz koordinasyonunda başlatılacak."

"ŞAİRLER DERESİ GÜZERGAHI ÜZERİNDEKİ BU YAPILARI KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Hem kaymakamlığa hem de belediyeye gerekli talimatları verdiklerini, söz konusu binaları bulunduğu alandan kaldıracaklarını kaydeden Kurum, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığımız bünyesinde Tarım Bakanlığımızın talimatlarıyla Şairler Deresi üzerindeki köprümüzün ıslahını, yine bu kurbu daha da genişletecek ki 278 kilogram yağış düşmüş durumda ki normalde 50-60 kilogram yağışın düştüğü, ortalama en yüksek yağışın görüldüğü miktar buyken 278 kilogram yağış düştü, dolayısıyla bu yağış sebebiyle daha sonra yaşanma ihtimali olan sellerde vatandaşımızın etkilenmemesi adına bu binaları kaldırıyoruz, burayı kamulaştırıyoruz." diye konuştu.

Kurum, bu işe ilişkin gerekli bedelleri Valiliğe göndereceklerine işaret ederek, "Valiliğimiz koordinasyonunda da o 4 iş yerini kaldırıp dere güzergahını genişletecek ve köprüyü iyileştirecek çalışmalarımızı da yapıyor olacağız. Buradaki vatandaşlarımıza 5 bin lira taşınmaları suretinde kira yardımı, yine oradan kaldıracağımız esnafımıza da 10 bin lira da taşınma yardımı desteğini yarın itibarıyla Valiliğimiz kanalıyla vereceğiz ve Şairler Deresi güzergahı üzerindeki bu yapıları kaldırmış olacağız." dedi.

Kurum, sel ve heyelanların yaşandığı Çayeli ilçesi ve Madenli beldesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Madenli beldesinde altyapı, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisleri ve su alma yapılarında ciddi hasarlar olduğunu belirtti.

İlbank Genel Müdürlüğünün sel günü itibarıyla hasar tespiti yaptığını ve çalışmaları başlattıklarını ifade eden Kurum, "Bu çerçevede de yaklaşık 1,5 milyon liralık bir hasar söz konusu. Bu hasara ilişkin de İlbank Genel Müdürlüğümüz çalışmalarımızı tamamını hibe kapsamında yürütmektedir ve inşallah bugün akşam itibarıyla Madenli beldemize geçici de olsa içme suyunu vermiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, diğer taraftan arıtma tesisine ulaşım noktasında çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Bu çalışmaların bitmesine müteakip de hem arıtma tesisindeki hasarlar hem yollarımızdaki hasarlar hem de bu bölgede oluşan altyapı içme suyuna ilişkin hasarlar da giderilecektir. Vatandaşımızın bu noktadaki eksiklerin giderilmesi noktasında da belediyemiz ve Bakanlığımız, Valiliğimiz koordinasyonunda tüm çalışmaları yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Hem İkizdere hem Çayeli hem de Madenli beldesinde vatandaşlara yaralarını sarmak, destek olmak amacıyla hibe yardımlarının olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın bu süreçte hiçbir şekilde etkilenmeden, en az etkilenecek şekilde sel afetini yürütmek istiyoruz. Tabii bu selde şuna değinmeden geçemeyeceğim; birkaç hafta önce yine ülkemizde sel olayları yaşandı İstanbul'umuzda, Bursa'mızda, daha önce Trabzon'da, Düzce'de, Sakarya'da birçok sel ve heyelan afetleri meydana geldi ve bu gösteriyor ki mevsim normallerinin üstünde iklim değişikliğinden artık tüm dünyanın etkilendiği gibi ülkemiz de ciddi anlamda etkilenmektedir ve üzülerek söylüyorum ki şayet tedbirler almazsak ilçelerimiz, beldelerimiz, şehirlerimiz iklim değişikliği etkilerinden ciddi anlamda etkilenecektir."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

Bakan Kurum, hazırladıkları İklim Değişikliği Eylem Planı'na değinerek, 12 Temmuz 2019'da Trabzon'da açıkladıkları Karadeniz'e ilişkin 15 maddelik eylem planı çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Dere güzergahı üzerinde hem Rize hem Giresun hem Artvin'de, Samsun'da na kadar yapı varsa tespitlerini yaptıklarını aktaran Kurum, "Taşınma suretiyle buradaki vatandaşımızın sel riski altında, taşkın riski altındaki vatandaşımızın taşınma sürecini de yönetiyoruz. Bu çerçevede Giresun'da 570 konut, yine Trabzon Araklı'da, Giresun Bulancak'ta, Rize'de konut işlerimiz var. Bugün de Madenli beldemizde 200-250 konut yapmayı kararlaştırdık. Hep birlikte dere güzergahı üzerinde bulunan yaklaşık 250-300 yapıyı da yapacağımız bu konutlara taşımak suretiyle vatandaşımızın yanında olacağız." dedi.

Kurum, iklim değişikliğinin çok önemli bir süreç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın el birliğiyle yönetmesi gereken bir süreçtir. 15 maddelik bu eylem planı çerçevesinde işte bu rüsubatların dere güzergahı üzerindeki etkilerini görüyoruz. Menfezlerdeki tıkanıkların yine yol ve altyapıdaki tıkanıkların etkilerini görüyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımızla birlikte bir ve beraber olmak suretiyle de bu süreci yönetiyor olacağız ve bu konuda Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapılması gereken her türlü süreci, desteği vatandaşımıza vereceğiz. Bunu İkizdere'miz için de Çayeli'miz için de vereceğiz, yine Madenli beldemiz için de vereceğiz ve tüm belediye başkanlarımızla birlikte seferber olmak suretiyle sürecimizi yöneteceğiz."

"O GECE TÜM TÜRKİYE'MİZ BİR KAHRAMANLIK DESTANI SERGİLEMİŞTİR"

Bakan Kurum, 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihi şanla dolu Peygamber Ocağı ordumuza yerleşmiş FETÖ'cü hainler, ülkemizin istiklaline, istikbaline, bağımsızlığına darbe vurmak adına 4 yıl önce hain bir darbe girişiminde bulundular. 4. yılını yaşıyoruz ve 251 şehidimiz var ve ben tüm 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. O gece tüm Türkiye'miz bir kahramanlık destanı sergilemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ülkemiz tüm dünyaya örnek olacak, birlik beraberlik nasıl olur, kardeşlik duygusu nasıl olur gösterecek mücadeleyi hep birlikte meydanlarda verdik, yine vereceğimizi de buradan ifade etmek isterim. Ben bu destanı tarihe yazan şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

Bakan Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Osman Aşkın Bak da eşlik etti.